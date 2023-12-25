Оккупанты определили для себя ключевую точку усилий и ее потеря создаст угрозу для новых городов Украины.

По словам исполнительного директора Украинского института будущего, бывшего советника руководителя офиса президента и министра внутренних дел Виктора Андрусива, важность Авдеевки определяется многими стратегическими и тактическими значениями.

А потеря этого города приведет к значительным потерям территорий за его пределами и создаст угрозу для новых городов.

«Но несколько другое, что делает Авдеевку очень важной для нас - новая стратегия Путина. Итак, учитывая опыт Бахмута и, возможно, Авдеевки путин пришел к выводу, что его мясные штурмы в течение 2-3 лет дадут ему желаемое. То есть для него подход маршевых пеших батальонов по состоянию на сегодняшний день успешен», - отметил Андрусив в своем телеграмм-канале.

Эксперт предположил, что «стратеги» Путина на опыте Бахмута и Авдеевки сочли, что в среднем за захват населенного пункта до 100 тысяч жителей, они тратят 40 тысяч солдат.

«Сегодня в Донецкой области, кроме Авдеевки, остается 6 городов от 30 тысяч до 150 тысяч (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, Мирноград, Покровск). В общем, население этих городов составляет около 500 тысяч жителей (номинально). Поэтому путину нужно положить 200 тысяч солдат, чтобы полностью захватить донецкую область согласно этим расчетам», - отметил Андрусив.

По мнению аналитика, это абсолютно приемлемая для Кремля цифра, учитывая что только от алкоголизма, самоубийств, убийств и дтп в России ежегодно умирает 140 тысяч.

«Поэтому битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии путина. Если цена за этот город будет в разы больше, чем эти предварительные расчеты, или если ему не удастся достичь желаемого, несмотря на объем погибших - это подрывает его новую стратегию», - уверен Андрусив.

В таком случае Путин будет вынужден либо найти что-нибудь новое, либо отказаться от своих планов.

«Более того, поражение под Авдеевкой путина до выборов и большая оплаченная за это цена сделает его слабым в российском обществе, где настроения таки серьезно начинают приходить в упадок», - добавил Виктор Андрусив.

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