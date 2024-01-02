Мобилизация в Украине продолжается, украинцам подробно рассказали, что происходит после вручения повестки.

Мобилизация в Украине продолжается, между тем в ВСУ рассказали, что происходит после того, как человек пришел в ТЦК и СП.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об этапах мобилизации в Украине.

Так, после получения повестки человек должен посетить ТЦК и СП во время мобилизации в Украине, после чего проходит медицинское освидетельствование и предоставляет необходимые документы.

В случае, если у гражданина есть право на отсрочку – это право предоставляется, но если такого права нет и специальность человека востребована - гражданин получает вторую повестку, которая является мобилизационным распоряжением, после которого военнообязан связан по указанным местом и дате с перечнем документов и вещей.

После этого человека направляют в учебный центр.

В учебном центре мобилизованный или рекрут проходит обучение минимум месяц.

Базовая военная подготовка в разгар мобилизации в Украине – профессия стрелка, если она остается - лицо проходит боевое согласование, после которого отправляется в воинскую часть.

Источник: РБК.

Напомним, мобилизация в Украине во время военного положения будет продолжаться, по меньшей мере, до 14 февраля 2024 года.

Призвать в разгар мобилизации в Украине в 2024 году могут несколько категорий граждан.

В первую очередь это касается мужчин в возрасте 18 – 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны при наличии военного опыта.

Мобилизуют в Украине мужчин в возрасте от 27 лет, со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный" без военного опыта.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет тоже попадают под призыв, а о тех гражданах, которые сняты и исключены с военного учета, но признаны годными или ограниченно годными.

Добровольно пойти на службу в период действия мобилизации в Украине могут женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

Тоже касается призывников в возрасте от 18 до 27 лет, не принимавших участия в исполнении срочной службы, на службу по контракту.

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