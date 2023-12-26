Ребрышки в духовке, которые украсят праздничный стол, не оставят равнодушными никого, а приготовить их можно действительно без лишних хлопот.

Ребрышки, запеченные в духовке – сочное и аппетитное блюдо, буквально тающее во рту.

Методов приготовления ребрышек много, а благодаря этому рецепту, о котором рассказали на странице фудблога «Кулинария с любовью», они получатся аппетитными и с изысканной ноткой «дымка». А все благодаря черносливу.

Итак для приготовления ребрышек в духовке понадобятся следующие ингредиенты: ребра свиные 1,5 кг, приправа к мясу или к курице (с куркумой)1 ст.л, молотый кориандр, перец черный молотый, дижонская горчица 1 ст.л, растительное масло 30 мл, чернослив 6-8 шт, соль по вкусу.

Первый шаг – ребра натираем всеми приправами по вкусу и маслом. Далее берем котел с толстым дном и стенками (подойдет старая гусятница), застилаем пергаментом и выкладываем ребра.

Сочные ребрышки в духовке.

Сверху выкладываем чернослив, закрываем крышкой и оставляем мариноваться на 1 день в холодильнике.

Когда ребрышки замариновались, разогреваем духовку до 180°С, а к реберам наливаем 100-150 мл воды.

Закрываем ребрышки крышкой и ставим запекаться на 1,5-2 часа.

"В процессе запекания можно добавить еще воды и перевернуть ребра на другую сторону", - отметила фудблогер.

Если кости легко отходят от мяса, ребрышки готовы и их можно подавать к столу.

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