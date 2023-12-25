Ситуация на этом участке фронта очень сложная, а ее потеря обернется новыми серьезными проблемами.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Только на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Там, отметили в Генштабе, противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Согласно неофициальным данным, ситуация на Купянском направлении сложная. В частности, в районе Синьковки.

Как рассказал военный корреспондент Богдан Мирошников, оккупант давит, сконцентрировав огромные силы на этом участке, даже за счет ослабления других.

«Терять ее нельзя, потому что нынешняя конфигурация оперативно-тактической обстановки на участке такова, что врага вплоть до Кучеровки будет особенно негде остановить и у него есть шансы создать плацдарм на восточном берегу Оскола шириной 1,5-2 км в лесу напротив Голубовки-Калинового.

Это ухудшит наши позиции во время потенциальной (!!!) обороны Купянска-Узлового», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Корреспондент подчеркнул, что украинским воинам на этом участке фронта сейчас максимально тяжело.

Добавим, что Генштаб ВСУ подтвердил, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины за минувшие сутки уничтожены 2 истребителя - бомбардировщика Су-34 и Су-30.

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