Салат с ананасом и курицей очень популярен благодаря своему нежному вкусу и сочности.

Салат с ананасом и курицей очень простой в приготовлении и вкусный, ведь ананас придает ему интересную нотку, пишет Politeka.net.

Кроме того, салат с ананасом и курицей очень сытный и не требует особых кулинарных способностей, поэтому он получится красивым и вкусным у всех.

Для того чтобы приготовить салат с ананасом вкусно и быстро понадобятся следующие ингредиенты: яйца – 2 шт., консервированная кукуруза – 1 банка, консервированный ананас – 380 г, огурцы – 2 шт., куриное филе – 300 г, зелень, лук майонез, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления салата с ананасом и курицей элементарный – куриное филе отварить и порезать маленькими кубиками. Следующий шаг – огурец нарезаем соломкой, яйца отвариваем и мелко нарезаем. Зелень тоже нужно измельчить.

Салат с ананасом и курицей.

Последний шаг – перемешиваем ингредиенты и заправляем майонезом. Украсить салат можно зеленью и кружочком ананаса.

Отметим, вместо консервированной кукурузы можно использовать и замороженную. Ее необходимо просто пробланшировать 1-2 минуты в кипятке, откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.

Майонеза в салат с ананасом и курицей добавляйте совсем немного – пусть он просто соединит ингредиенты между собой.

В салат с ананасом и курицей также можно добавить грецкие орехи, грибы, сыр.

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