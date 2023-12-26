Салат из пекинской капусты заигрывает новым вкусом благодаря соусу, который готовится буквально через минуту.

Салат из пекинской капусты очень популярен благодаря своему нежному вкусу, легкому приготовлению и обилию ингредиентов, с которыми можно миксовать листья пекинки, пишет Politeka.net.

Но новыми вкусами салат из пекинской можно наполнять не только благодаря крабовым палочкам, куриному филе, сладкому перцу или бекону.

Соус для салата также имеет большое значение. Так, салат из пекинской капусты можно заправить домашним майонезом со сметаной, соусом бальзамик, горчичным соусом, или сделать соус, рецепт которого предложила фублогер на своей странице в Инстаграм recepty_przepisy.

«Это очень и очень вкусный салатик!», – говорит фудблогер об этом рецепте салата из пекинской капусты и соуса к нему.

Салат из пекинской капусты.

Итак, для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 1 куриное филе, 1/2 пекинской капусты, 2 вареных яйца, помидоры черри, 20 г твердого сыра.

Для соуса понадобится 3 ст.л. майонеза, 3 ст.л. сметаны, несколько зубцов чеснока, соль, перец.

Готовить соус для салата из пекинской капусты очень просто: все составляющие соединить, добавить выдавленный чеснок, перемешать.

Готовя салат, сначала необходимо куриное филе разрезать на три части вдоль, посолить, поперчить, посыпать любимыми приправами и пожарить, охладить.

Пекинскую капусту нарезаем, добавляем соус и перемешиваем.

Выкладываем салат на большую тарелку, сверху нарезанное филе, помидоры и также украшаем потертым сыром и четвертинками яиц.

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