Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать насыщенный десерт с шоколадом.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила десерт с лучшим шоколадным фонтаном и ягодами.

Ингредиенты:

90 г темного шоколада (не менее 70% какао)

90 г молочного шоколада

100 г сливочного масла

4 яйца

70 г сахара

20 г муки

Щепотка вкусной морской соли

Для соуса-сорбета:

Замороженные ягоды (например, клубника, малина, черника)

Сироп или мед

Мощный блендер

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Разломайте темный и молочный шоколад на кусочки для легкого плавления, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Разогрейте сливочное масло до полностью жидкого состояния.

Подготовьте формы для выпечки, можно использовать формы для кексов или креманки.

Плавление шоколада:

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, в глубокой миске соедините темный и молочный шоколад. Добавьте разогретое сливочное масло. Помешивайте, пока все ингредиенты не растопятся в однородную массу.

Приготовление теста:

В другой миске взбейте яйца с сахаром до образования воздушной массы. Постепенно добавляйте плавленный шоколад, постоянно перемешивая.

Посыпьте муку и добавьте щепотку морской соли. Тщательно перемешайте, чтобы избежать комков, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Запекание:

Вылейте тесто в подготовленные формы.

Поставьте формы в предварительно разогретую духовку на противень (он тоже должен быть разогретым).

Запекайте при 180°C в течение 10 минут. Однако, рекомендуется проверять готовность, так как характеристики духовок могут различаться.

Приготовление соуса-сорбета:

Положите замороженные ягоды в мощный блендер. Добавьте сироп или мед для сладости, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Измельчите ягоды до получения однородной массы.

Подача:

Выньте фондан из духовки и дайте ему немного остыть.

Подавайте горячим, посыпанным сахаром или какао, с бокалом соуса-сорбета.

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