В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво с "Мастер Шеф" показал, как приготовить изысканное праздничное блюдо из макарон.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво убежден, что любое банальное блюдо, в том числе макароны, можно приготовить вкуснее и оригинальнее, так что оно станет хитом праздничного стола. Например, паста из авокадо и брокколи подойдет и на новогодний стол, и для того, чтобы вернуться в форму после праздников.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

150 г отварной пасты

1 авокадо

150 г отварной брокколи

150 г кешью

соль и перец по вкусу

50 г греческого йогурта

50 г сливок жирностью 30%

1 ч.л. перца чили

50 г пармезана

20 г свежего базилика

Отварную брокколи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет в чашу блендера вместе с авокадо, орехами кешью, йогуртом, сливками, пармезаном, базиликом, добавляет соль, перец, чили и все перебивает до однородности.

Отварную пасту перемешиваем с соусом. Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво украшает пасту тертым пармезаном и листиками базилика.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также советовал украинцам приготовить домашнюю пасту с брокколи и митболами. Шеф-повар отваривает брокколи, делает из нее пюре, добавляет муку, немного соли и замешивает тесто, нарезает ножницами и отваривает в подсоленной кипящей воде. К пасте обжариваем маленькие мясные шарики из фарша.

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