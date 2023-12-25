Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила украинскую альтернативу знаменитому французскому блюду.

Вместо классических креп Сюзетт (блинов в апельсиновой карамели с ликером) судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская приготовила блинчики в облепиховой карамели.

"Это неизменный десерт в лионских звездных ресторанах👌. Все очень просто и невероятно вкусно одновременно. Облепиху французы почти не используют, большинство из них не знают, что это. А вот у нас – это уже аутентика. Это очень украинский вкус", – советует "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Сами блинчики можно приготовить по любому рецепту. На этот раз звезда "Мастер Шеф" приготовила блины на закваске – они получаются ажурные с легкой кислинкой. Ранее Ольга Мартыновская также давала рецепт блинов, которые готовит для своей дочери на завтрак.

"Вы можете делать обычные крепы, тоже подойдет. Главное, чтобы вам лично смаковало", – подчеркнула "Мастер Шеф" Мартыновская.

Облепиху немного провариваем с водой, а затем перебиваем блендером и протираем через сито, чтобы избавиться от косточек.

На сковороду "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская выкладывает сахар и растапливает его вдо состояния карамели, затем дегласирует виски и добавляет кусочки груши для сладкого и нежного вкуса. После этого добавляем облепиховое пюре и провариваем еще немного. Перед подачей выкладываем блины на сковороду и хорошо их прогреваем в соусе.

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