Мобилизация в Украине в 2024 году, кого могут призвать в первую очередь до 14 февраля.

Мобилизация в Украине во время военного положения продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024 года.

Известно, что призвать в разгар мобилизации в Украине в 2024 году могут несколько категорий граждан.

В первую очередь это касается мужчин в возрасте 18 – 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны при наличии военного опыта.

Мобилизуют в Украине мужчин в возрасте от 27 лет, со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный" без военного опыта.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет тоже попадают под призыв, а о тех гражданах, которые сняты и исключены с военного учета, но признаны годными или ограниченно годными.

Добровольно пойти на службу в период действия мобилизации в Украине могут женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

Тоже касается призывников в возрасте от 18 до 27 лет, не принимавших участия в исполнении срочной службы, на службу по контракту.

Добровольно вступить в ВСУ могут люди с инвалидностью, получившие право на отсрочку от мобилизации в Украине по семейным обстоятельствам - известно, что они смогут служить по месту жительства.

Источник: 24 канал.

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