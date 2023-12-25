Капустняк – популярное украинское блюдо, которое готовится на основе квашеной капусты, но благодаря этому рецепту его можно сварить из свежей.

Капусняк - известное и популярное первое блюдо украинской кухни, пишет Politeka.net.

Его особенностью является кисловатый вкус, получаемый благодаря основному ингридиенту – квашеной капусте. Но приготовить капустняк можно и из свежей капусты.

Рецептом такого капустняка поделилась кулинар Виктория, которая ведет свой фудблог. По ее словам, этот вариант капустняка из свежей капусты самый любимый у ее мужа.

Для приготовления капустняка понадобятся следующие ингредиенты: бульон/вода – 3 л, масло – 3 ст.л., лук – 1 шт., морковь – 1 шт., томатная паста – 1 ст.л., картофель – 2-3 шт. , специи: соль, перец, любимые – по вкусу, капуста – 500 г, зелень: укроп, петрушка – по вкусу.

Сначала необходимо сварить бульон. Виктория порционно режет ребра, кладет в баняк, заливает 3 литрами воды и ставит на огонь. Как закипит – снимаем пену, добавляем корешки (сельдерей, петрушка, морковь, лук) и варим 1,5 часа. В конце приготовления, за десять минут до, кладем лавровый лист.

Вкусный капустняк из свежей капусты.

«Дальше вытаскиваю его и ребра (мясо отделяю), процеживаю и доливаю воды, чтобы было 3 л – бульон готов. Этот этап можно пропустить и варить капустняк прямо на воде», - отметила Виктория.

Следующий шаг в приготовлении капустняка из свежей капусты – лук мелко порезать, морковь потереть и поджарить на разогретом масле до мягкости, периодически помешивая.

Потом необходимо добавить томатную пасту (или потертые на грубую терку 2 помидора), перемешать и пожарить еще несколько минут.

В бульон/воду выкладываем порезанный картофель.

«Как закипит, скрутить огонь, собрать шум и выложить зажарку. Если у вас старая капуста, то на этом этапе выкладываем еще и порубленную капусту. У меня молодая капуста, так что с момента, как я выложила в картофель зажарку, я варю их 10 мин. Добавляю специи, выкладываю порезанную молодую капусту и варю вместе, периодически помешивая, еще 7 мин., до готовности капусты», - рассказала Виктория о ходе приготовления капустняка.

Последний шаг – добавляем мелко порезанную зелень, перемешиваем и выключаем.

Виктория советует дать капустняку еще минут десять постоять.

Подавать капустняк из свежей капусты можно со сметаной.

Последние новости Украины:

Звезда "Женского квартала" дала рецепт своего любимого завтрака.

Салат из пекинской капусты на праздничный стол – сверхбыстрый рецепт.

Также напомним, что Ольга Сумская подсказала, что приготовить в холодную погоду.