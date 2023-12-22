Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая представила законопроект о мобилизации в Украине.

Безуглая представила законопроект о мобилизации в Украине с учетом поправок от Валерия Залужного.

Замечания главнокомандующего ВСУ касались постановки на учет женщин, срока отпусков для военнослужащих и увольнения со службы людей со второй группой инвалидности.

В Генштабе ВСУ заявили, что считают некоторые нормы законопроекта такими, что «не отвечают интересам ВСУ».

Сегодня, 22 декабря, Марьяна Безуглая разместила на странице в Фейсбук текущее состояние законопроекта (мобилизация в Украине, рекрутинг, прохождение службы и связанные нормы) с проработкой замечаний от Залужного.

Основные изменения, которые касаются мобилизации в Украине, выглядят так:

Призывной возраст мобилизации – 25 лет (вместо 27 лет).

Все граждане Украины 18-60 лет становятся на учет, также необходимо будет предоставлять данные о местожительстве (нахождении) работодателю;

Военный учет за границей – определяет КМУ;

Убирается категория «ограниченно пригодный», остаются только пригодные и непригодные;

Принятие на госслужбу и в правоохранительные органы только при прохождении базовой военной подготовки;

Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт, мобилизованный человек при подготовке – рекрут;

Повестку могут вручить в ТЦК СП, по месту жительства, в общественных местах и на работе. Имеют право вручить работодатель, полиция, ТЦК.

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