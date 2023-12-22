Безуглая представила законопроект о мобилизации в Украине с учетом поправок от Валерия Залужного.
Замечания главнокомандующего ВСУ касались постановки на учет женщин, срока отпусков для военнослужащих и увольнения со службы людей со второй группой инвалидности.
В Генштабе ВСУ заявили, что считают некоторые нормы законопроекта такими, что «не отвечают интересам ВСУ».
Сегодня, 22 декабря, Марьяна Безуглая разместила на странице в Фейсбук текущее состояние законопроекта (мобилизация в Украине, рекрутинг, прохождение службы и связанные нормы) с проработкой замечаний от Залужного.
Основные изменения, которые касаются мобилизации в Украине, выглядят так:
Призывной возраст мобилизации – 25 лет (вместо 27 лет).
Все граждане Украины 18-60 лет становятся на учет, также необходимо будет предоставлять данные о местожительстве (нахождении) работодателю;
Военный учет за границей – определяет КМУ;
Убирается категория «ограниченно пригодный», остаются только пригодные и непригодные;
Принятие на госслужбу и в правоохранительные органы только при прохождении базовой военной подготовки;
Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт, мобилизованный человек при подготовке – рекрут;
Повестку могут вручить в ТЦК СП, по месту жительства, в общественных местах и на работе. Имеют право вручить работодатель, полиция, ТЦК.
Последние новости Украины:
Залужный высказался о нынешнем призыве, что генерал предлагает изменить.
Как сообщала Politeka, мобилизацию в Украине усилили еще в одной области: где будут по-новому вручать повестки
Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.