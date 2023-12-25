Закуска на новогодний стол по этому рецепту – яркая, вкусная, очень оригинальная и простая в приготовлении.

Эта закуска на новогодний стол готовится из нежного крем-сыра, слабосоленого лосося и шпината, пишет Politeka.net.

«Воздушный шпинатный бисквит… Еще одна вкусная, красивая и быстрая закуска на новогодний стол», - отметила известная фудблогер Валерия Велигура на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты для приготовления закуски на новогодний стол понадобятся следующие: 150 г свежего шпината, 3 яйца, щепотка соли, 50 г муки, 175 г крем-сыра, ~200 г слабосоленого лосося.

Также пригодится форма 28*20 см.

Сначала шпинат необходимо залить крутым кипятком, но уже через минуту слить всю воду.

«Даем остыть, добавляем яичные желтки и взбиваем блендером до однородности. Добавляем просеянную муку и перемешиваем», – рассказала Валерия о ходе приготовления этой закуски на новогодний стол.

Следующий шаг – белки с солью взбиваем миксером до пиков и в 3 этапа вводим в тесто (осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх).

Далее выливаем на лист с пергаментом и выпекаем в разогретой до 180 гр духовке 10 минут. После охлаждения покрываем слоем крем-сыра и слоем лосося.

«Плотно заворачиваем в рулет, заворачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов или на ночь», - рассказала фудблогер о последнем шаге в приготовлении закуски на новогодний стол.

Подписчики Валерии, в свою очередь, отмечают, что эта закуска действительно очень вкусная.

«Готовила его в прошлом году несколько раз) реально очень вкусно!»,

«В том году готовила, очень хорошо получилось»,

«Делала уже много раз еще несколько лет назад. Очень красиво и очень вкусно получается. Всегда всем нравится»,

«Готовила по вашему рецепту в прошлом году, всем очень понравилось. В этом тоже буду готовить!», - пишут пользователи Инстаграм об этом рецепте закуски на новогодний стол.

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