В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал легкий праздничный рецепт рыбки с овощами. Это отличный вариант праздничного ужина, когда нет времени долго стоять у плиты, или когда гости уже на пороге.
"Минимум времени и сил, но максимум вкуса и удовольствия", – советует"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Филе дорадо - 1 шт.
• Брокколи - 50 г
• Перец сладкий - 30 г
• Лук синий – 30 г
• Морковь – 20 г
• Соевый соус – 30 г
• Чеснок – 2 зубчика
• Мускатный орех - 2 г
• Куркума - 5 г
Из пергамента "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает формочки-лодочки, чтобы ничего не пристало и потом не пришлось возиться с мытьем посуды.
Филе дорадо маринуем в смеси соевого соуса, измельченного чеснока, куркумы и мускатного ореха.
В формочку выкладываем соцветия брокколи, произвольно нарезанную морковь, лук и сладкий перец. Сверху на овощи выкладываем рыбу и поливаем соусом, в котором она мариновалась.
Отправляем дорадо с овощами в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут – и праздничный ужин готов, можно подавать.
Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво:
"Шеф, это как всегда гениально! Спасибо! Украла себе)";
"Выглядит невероятно вкусно!!😍";
"Еще один классный рецепт в копилку. Обязательно приготовлю".
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