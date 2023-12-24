Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил отличную идею праздничного ужина, приготовление которого займет всего 5 минут вашего времени.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал легкий праздничный рецепт рыбки с овощами. Это отличный вариант праздничного ужина, когда нет времени долго стоять у плиты, или когда гости уже на пороге.

"Минимум времени и сил, но максимум вкуса и удовольствия", – советует"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Филе дорадо - 1 шт.

• Брокколи - 50 г

• Перец сладкий - 30 г

• Лук синий – 30 г

• Морковь – 20 г

• Соевый соус – 30 г

• Чеснок – 2 зубчика

• Мускатный орех - 2 г

• Куркума - 5 г

Из пергамента "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает формочки-лодочки, чтобы ничего не пристало и потом не пришлось возиться с мытьем посуды.

Филе дорадо маринуем в смеси соевого соуса, измельченного чеснока, куркумы и мускатного ореха.

В формочку выкладываем соцветия брокколи, произвольно нарезанную морковь, лук и сладкий перец. Сверху на овощи выкладываем рыбу и поливаем соусом, в котором она мариновалась.

Отправляем дорадо с овощами в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут – и праздничный ужин готов, можно подавать.

Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от звезды "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво:

"Шеф, это как всегда гениально! Спасибо! Украла себе)";

"Выглядит невероятно вкусно!!😍";

"Еще один классный рецепт в копилку. Обязательно приготовлю".

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