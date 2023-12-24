Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала в социальной сети, как готовить самые простые и самые любимые спагетти с томатами и базиликом. По словам "Мастер Шефа", приготовить данное блюдо можно всего за полчаса.
Время приготовления: 25 минут
Ингредиенты:
- 300 г спагетти
- 4 средних спелых помидора
- 2 зубчика чеснока, измельченных
- 1 пучок свежего базилика
- 3 ст. ложки оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Пармезан (по желанию)
Приготовление спагетти:
Принесите кастрюлю с водой к кипению, добавьте щедро соль. Варите спагетти до аль-денте согласно инструкции на упаковке, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Приготовление соуса:
Нарежьте крест-накрест кожицу на концах каждого помидора и поместите их в кипящую воду на 30 секунд. Затем переложите помидоры в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская. Снимите кожу с помидоров и нарежьте их небольшими кубиками.
Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде на среднем огне.
Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета.
"Мастер Шеф" Мартыновская советует, добавьте нарезанные помидоры в сковороду, посолите и поперчите. Тушите помидоры на среднем огне, пока они не станут мягкими и образуют сочный соус. Это займет примерно 5-7 минут.
В конце добавьте нарезанный свежий базилик и перемешайте.
Сборка блюда:
Отцедите варенные спагетти и добавьте их в сковороду с соусом. Тщательно перемешайте, чтобы спагетти равномерно покрылись соусом.
Подача:
Разложите спагетти с томатным соусом по тарелкам. Посыпьте тертым пармезаном (по желанию), советует "Мастер Шеф" Мартыновская. Украсьте блюдо дополнительными листочками свежего базилика.
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