Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать спагетти с зеленью.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала в социальной сети, как готовить самые простые и самые любимые спагетти с томатами и базиликом. По словам "Мастер Шефа", приготовить данное блюдо можно всего за полчаса.

Время приготовления: 25 минут

Ингредиенты:

300 г спагетти

4 средних спелых помидора

2 зубчика чеснока, измельченных

1 пучок свежего базилика

3 ст. ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Пармезан (по желанию)

Приготовление спагетти:

Принесите кастрюлю с водой к кипению, добавьте щедро соль. Варите спагетти до аль-денте согласно инструкции на упаковке, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Приготовление соуса:

Нарежьте крест-накрест кожицу на концах каждого помидора и поместите их в кипящую воду на 30 секунд. Затем переложите помидоры в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская. Снимите кожу с помидоров и нарежьте их небольшими кубиками.

Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде на среднем огне.

Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, добавьте нарезанные помидоры в сковороду, посолите и поперчите. Тушите помидоры на среднем огне, пока они не станут мягкими и образуют сочный соус. Это займет примерно 5-7 минут.

В конце добавьте нарезанный свежий базилик и перемешайте.

Сборка блюда:

Отцедите варенные спагетти и добавьте их в сковороду с соусом. Тщательно перемешайте, чтобы спагетти равномерно покрылись соусом.

Подача:

Разложите спагетти с томатным соусом по тарелкам. Посыпьте тертым пармезаном (по желанию), советует "Мастер Шеф" Мартыновская. Украсьте блюдо дополнительными листочками свежего базилика.

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