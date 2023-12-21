Ситуация на фронте очень сложная, враг постоянно пытается продвинуться, выискивает слабые места в обороне украинских защитников.

В частности, на Купянском направлении, пишет Politeka.net.

«Так же ситуация остается сложной, враг постоянно лезет в районе Лимана Первого. Недавно была информация о Лимане Втором – они стянули инженерные войска. Это показывает, что они могут осуществить там попытку переправы через реку Оскол», - отметил соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире «Эспрессо».

По его словам, от Васюковки до Ягодного россияне продолжают попытки продвижения – и колонными, и большими штурмовыми группами.

"Они пробуют пролезть, найти слабое место наших бойцов, но у них это не получается", - рассказал аналитик.

В Серебрянском лесничестве продолжаются ожесточенные бои.

«… Что уж говорить о том направлении. Были попытки атак на Терны – безуспешные. Враг концентрирует сейчас силы на этом направлении, чтобы нанести удары», - рассказал эксперт.

Добавим, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону украинских защитников.

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