Во время завтрака Александра Зарицкая старается потреблять клетчатку, углеводы и белки, пишет Politeka.net.

Например, завтрак солистки KAZKA может состоять из яйца пашот, красной рыбы (источник белков), овощей и зелени (источник клетчатки), хлебцев (источник углеводов).

«Завтрак. У меня всегда супер здоровый. Ну а обед и ужин уже как пойдет», - отмечала солистка KAZKA на своей странице в Инстаграм.

На тарелке артистки можно увидеть два яйца пашот, зелень, помидоры черри, красную рыбу и два хлебца.

Отметим, яйца пашот – это действительно вкусный, простой и сытный завтрак.

Здоровый завтрак за 5 минут.

Яйца пашот можно выложить на любой бутерброд – с зеленью, овощами, рыбой или мясом. Или же просто на хлебце – яйца пашот станут как соус.

Однако яйца пашот могут стать и самостоятельным блюдом. Или же отличным дополнением к крупам и зерновым.

Для приготовления яйца пашот классическим способом понадобятся – яйцо, вода 500 мл., уксус – 1 чайн. л., соль.

Воду следует налить в кастрюлю и довести до кипения, а затем убавить огонь, чтобы кипение ослабло. Добавляем в воду соль и уксус. Яйцо необходимо аккуратно разбить в миску, не повредив желток. В воде сделать круговые движения ложкой, чтобы получился водоворот.

Следующий шаг – перелить яйцо в центр водоворота. Слегка приподнять яйцо снизу, чтобы оно не прилипло ко дну.

Варить яйцо пашот необходимо 3-4 минуты.

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