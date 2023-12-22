Для Джамалы одним из любимых блюд на Новый Год является плов.
«Мое фирменное блюдо – это плов, и я готовлю его на все семейные праздники», - признавалась Джамала в одном из интервью.
Для приготовления плова по рецепту Джамалы понадобятся следующие ингредиенты: рис – 1 кг., баранина – 800 г, жир – 400 г, морковь – 800 г, лук репчатый – 500 г, 1 пучок зелени, соль и специи вкусом.
Рис сначала нужно промыть и замочить. Следующий шаг – баранину нарезаем кусочками.
Лук необходимо нарезать кольцами, а морковь пошинковать.
Далее, говорит Джамала, следует очищенную луковицу и зачищенную мясную косточку обжарить на сильно разогретом жире.
«Вынимаем, кладем кусочки баранины и порезанный лук. Жарим до румяной корочки. Добавляем шинкованную морковь, специи и жарим еще 8 – 10 минут», - рассказывала Джамала свой рецепт плова.
Следующий шаг – заливаем водой, солим, добавляем рис и доводим до кипения.
Джамала отмечает, что воды должно быть в 1,5 раза больше, чем риса.
"Готовый плов выкладываем горкой, украшаем зеленью и кусочками мяса", - рассказывала Джамала.
Отметим, что большую роль в приготовлении плова играет именно рис.
В нем содержится очень большое количество крахмала. Именно поэтому Джамала советует вывести излишки крахмала, чтобы плов не превратился в липкую кашевидную смесь.
Для этого рис сначала промывают до тех пор, пока сливающаяся из-под него вода не станет идеально прозрачной. Затем необходимо залить рис водой.
Кулинары советуют заливать рис теплой немного подсоленной водой. В таком виде рис должен ждать момента, пока не придет время закладывать его в котел.
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