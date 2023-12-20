В частности, на Купянском направлении, где бои сейчас очень интенсивные, пишет Politeka.net.
По словам политолога, а теперь военнослужащего Кирилла Сазонова, россияне атакуют постоянно.
«Они лезут и лезут сюда. Первые две волны они такие «мясные» – именно пехота, дальше идет техника. Им нужен Купянск-Узловой, во-первых, и город Купянск. Но ребята держатся», - отметил Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, враг достаточно показательно тренируется для переправы через реки Оскол и Черный Жеребец.
Река Оскол.
Сазонов отметил, что это небольшие реки, сравнимые с рекой Ирпень под Киевом.
«Но она тогда их остановила и они не смогли переправиться. И сейчас не смогут», – отметил военнослужащий.
Россияне, говорит Сазонов, достаточно много стянули на Купянское направление техники и авиации.
«Но наша арта их учит…. Лезут они каждый день, они каждый день не меняют интенсивность атак и попыток. Мы понимаем, что они пытаются перейти Оскол и угрожать Харькову и другим городам», - объяснил Сазонов планы врага.
В связи с большими потерями у врага, говорит Сазонов, есть дефицит людей, но они его перекрывают за счет "зэков" и мигрантов.
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