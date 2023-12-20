Дефицит в живой силе российские оккупанты, несущие огромные потери, перекрывают за счет «зеков» и мигрантов.

В частности, на Купянском направлении, где бои сейчас очень интенсивные, пишет Politeka.net.

По словам политолога, а теперь военнослужащего Кирилла Сазонова, россияне атакуют постоянно.

«Они лезут и лезут сюда. Первые две волны они такие «мясные» – именно пехота, дальше идет техника. Им нужен Купянск-Узловой, во-первых, и город Купянск. Но ребята держатся», - отметил Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, враг достаточно показательно тренируется для переправы через реки Оскол и Черный Жеребец.

Река Оскол.

Сазонов отметил, что это небольшие реки, сравнимые с рекой Ирпень под Киевом.

«Но она тогда их остановила и они не смогли переправиться. И сейчас не смогут», – отметил военнослужащий.

Россияне, говорит Сазонов, достаточно много стянули на Купянское направление техники и авиации.

«Но наша арта их учит…. Лезут они каждый день, они каждый день не меняют интенсивность атак и попыток. Мы понимаем, что они пытаются перейти Оскол и угрожать Харькову и другим городам», - объяснил Сазонов планы врага.

В связи с большими потерями у врага, говорит Сазонов, есть дефицит людей, но они его перекрывают за счет "зэков" и мигрантов.

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