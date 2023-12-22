Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт максимально полезных и безлактозных блинов для любителей правильного или диетического питания. "Мастер Шеф" Мартыновская добавила, благодаря яйцам блины получаются довольно эластичными, а к ним можно добавить при желании йогурт или каую-то сладость.

Ольга Мартыновская

Ингредиенты:

  • 1 большое куриное яйцо (или 2, для более эластичных блинов)
  • 1 щепотка соли
  • 60 г рисовой муки
  • 20 г кукурузной муки
  • 20 г кукурузного крахмала (или 50 г картофельного крахмала)
  • 200-220 мл растительного молока (рисовое, соевое, ореховое, овсяное...)
  • 1 ч. ложка кокосового масла для жарки

Инструкции:

Подготовка теста:

В глубокой миске взбейте яйцо(а) с солью до образования однородной массы, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Постепенно добавляйте рисовую муку, кукурузную муку и кукурузный крахмал. Перемешивайте.

Постепенно вливайте растительное молоко, продолжая перемешивать, чтобы избежать образования комков.

Жарка блинов:

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, разогрейте сковороду и смажьте ее кокосовым маслом.

Выливайте небольшие порции теста на сковороду, равномерно распределяя их для формирования блинов.

Жарьте с обеих сторон до золотистой корки.

Подача:

Выкладывайте блины на тарелку, складывайте их слоями.

Подавайте горячими, посыпанными сахаром, медом, йогуртом, нутеллой или любимыми начинками.

Советы по приготовлению:

Контролируйте температуру сковороды, чтобы блины равномерно прожаривались, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Смаживайте сковороду кокосовым маслом перед каждой порцией теста.

Смело переворачивайте блины, используя пальцы или лопатку.

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