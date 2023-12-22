Как отмыть чугунную посуду: действенные советы от бабушки

Чугунная посуда - это не только символ старины в нашей кухне, но и надежный помощник в готовке, однако со временем она может выглядеть не так, как новая, ведь на ней могут появиться пятна и отложения.