Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт максимально полезных и безлактозных блинов для любителей правильного или диетического питания. "Мастер Шеф" Мартыновская добавила, благодаря яйцам блины получаются довольно эластичными, а к ним можно добавить при желании йогурт или каую-то сладость.
Ингредиенты:
- 1 большое куриное яйцо (или 2, для более эластичных блинов)
- 1 щепотка соли
- 60 г рисовой муки
- 20 г кукурузной муки
- 20 г кукурузного крахмала (или 50 г картофельного крахмала)
- 200-220 мл растительного молока (рисовое, соевое, ореховое, овсяное...)
- 1 ч. ложка кокосового масла для жарки
Инструкции:
Подготовка теста:
В глубокой миске взбейте яйцо(а) с солью до образования однородной массы, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Постепенно добавляйте рисовую муку, кукурузную муку и кукурузный крахмал. Перемешивайте.
Постепенно вливайте растительное молоко, продолжая перемешивать, чтобы избежать образования комков.
Жарка блинов:
"Мастер Шеф" Мартыновская советует, разогрейте сковороду и смажьте ее кокосовым маслом.
Выливайте небольшие порции теста на сковороду, равномерно распределяя их для формирования блинов.
Жарьте с обеих сторон до золотистой корки.
Подача:
Выкладывайте блины на тарелку, складывайте их слоями.
Подавайте горячими, посыпанными сахаром, медом, йогуртом, нутеллой или любимыми начинками.
Советы по приготовлению:
Контролируйте температуру сковороды, чтобы блины равномерно прожаривались, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.
Смаживайте сковороду кокосовым маслом перед каждой порцией теста.
Смело переворачивайте блины, используя пальцы или лопатку.
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