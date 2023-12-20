По словам политолога и военнослужащего Кирилла Сазонова, убитых россиян на Купянском направлении очень много, но их не забирают, пишет Politeka.net.

Зато оккупанты снимают с трупов все – даже форму.

«Ребята наши, наша разведка сегодня ночью ходила по серой зоне. И говорят, что не забирают своих 200-х. Очень многих они бросают своих. И что показательно очень – они их раздевают. Раньше они всегда забирали обувь – и со своих, и с наших погибших. Потому что у них с обувью очень большие проблемы. Сейчас они забирают все – верхнюю одежду, форму», - рассказал Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".

Это, по словам бойца, говорит о том, что у врага все очень плохо с комплектованием.

А вот солдат из так называемых «ЛНР» и «ДНР» россияне не экипируют вовсе. На поле боя их можно увидеть даже без бронежилетов.

«Это для них «расходный» материал. Их вообще не экипируют, они могут идти даже без броников. Мотивация у них нулевая. У самих россиян к ним отношение очень такое… как к «расходнику», – рассказал Сазонов.

Таких людей россияне используют для «мясных штурмов». А убитыми не забирают.

«Там, где самые большие потери они бросают мобилизованных с оккупированных территорий. Из так называемых «ДНР» и «ЛНР» их бросают в первую очередь, потому что их вообще не жалко. Их бросают просто, чтобы обнаружить наши огневые точки, наши позиции», – рассказал Сазонов.

Последние новости Украины:

Есть риск потери – назван населенный пункт, где ситуация на грани.

Безжалостный удар по Херсону – вспыхнул огромный пожар, много раненых.

Оккупанты ударили ракетами по Харькову – какие последствия.