В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как самостоятельно приготовить цельнозерновой хлеб, но не обычный, а с добавлением моркови и орешков.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что такой хлеб содержит много клетчатки, у него вкуснейшая хрустящая корочка, он долго не черствеет и станет украшением даже праздничного стола.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

морковь тертая — 100 г

грецкий орех - 100 г + 15 г

овсяные хлопья - 50 г

соль - 3 г

цельнозерновая мука - 500 г

вода комнатной температуры - 400 г

дрожжи сухие - 8 г

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разводит дрожжи в маленьком количестве воды от основной массы.

Можно вымешивать тесто руками, а можно с помощью миксера. Смешиваем цельнозерновую муку, овсяные хлопья, тертую морковь, 100 г измельченных орехов, соль, добавляем разведенные дрожжи и оставшуюся воду. Вымешиваем тесто, пока оно не слепится в шар.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает тесто в застеленную пергаментом форму и оставляет его подходить – 30 минут в теплом месте.

Сверху на тесто выкладываем кусочки грецкого ореха и делаем аккуратный разрез.

Выпекать такой хлеб нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут.

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