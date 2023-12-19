Кекс с сухофруктами и орехами, пожалуй, наиболее известный и популярный среди всех рождественских кексов.

Во многих семьях выпекание кекса с сухофруктами и орехами на Рождество – ежегодный семейный ритуал, пишет Politeka.net.

Один из секретов рождественского кекса состоит в том, что он должен настояться. Так что приготовить кекс с сухофруктами и орехами можно уже сегодня, а есть уже в праздничный день.

Рецептом рождественского кекса поделилась известная ведущая Валентина Хамайко в эфире «Сніданок з 1+1».

Рождественский кекс с сухофруктами и орехами.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: мука – 400 г, масло – 350 г (комнатной температуры), сахар – 350 г, мед – 3 ст.л., яйца – 6 шт., разрыхлитель – 1 ст.л. коньяк.

Для начинки понадобятся: изюм разных сортов – 900 г, вяленые вишни – 220, г курага – 100 г, орехи – 150 г, молотая корица – 1 ст.л., молотая гвоздика – 1 ст.л., лимон – 2 шт. коньяк – 150 мл, апельсиновый сок – 100 мл.

«Рождественский кекс имеет свои особенности. Нужно готовиться к этому рецепту и хотя бы за несколько дней различные сухофрукты залить вкусным коньяком. Эти сухофрукты должны настояться, впитать этот коньяк», - посоветовала Валентина Хамайко.

Но, успокаивает ведущая, при выпекании алкоголь будет испаряться, так что есть его можно будет и детям тоже.

«А вот этот пряный аромат все равно останется», - добавила Валентина Хамайко.

Выкладываем в миску сливочное масло, взбиваем его и добавляем сахар. Сбив его, понемногу вводим яйца. Они тоже должны быть комнатной температуры. Иначе масло с яйцами начнет сбиваться комками.

Рождественский кекс с сухофруктами и орехами.

Затем в смесь добавляем муку с разрыхлителем и сухофруктами.

«Получится такое промасленное тесто. Этого бояться не нужно. Мы его будем смешивать с сухофруктами», – отметила ведущая.

Валентина Хамайко также посоветовала всем, кто хочет приготовить рождественский кекс с сухофруктами и орехами запастись терпением, ведь он выпекается около двух часов. А потом он ждет Рождества.

«Он не зачерствеет. А наоборот отдаст лишнюю влагу и станет очень вкусным и насыщенным», – добавила Валентина Хамайко.

Смесь с сухофруктами вымешиваем до однородности. Формы для выпечки заполняем пергаментом – чтобы тесто не прилипло.

«Накладываем тесто в формы не до верху, оставляем хотя бы сантиметр», – посоветовала Валентина Хамайко.

Выпекать рождественский кекс с сухофруктами и орехами нужно наблюдая за тестом.

"На некоторых этапах, когда вы увидите, что сверху пропечется, можно будет закрыть немного фольгой, или прикрыть чем-нибудь. Чтобы верх у нашего кекса не горел», - предупредила Валентина Хамайко.

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