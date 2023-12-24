Салат из пекинской капусты быстрый в приготовлении, полезный и диетический – но это зависит от других ингредиентов.
Салат из пекинской капусты можно заправить йогуртом, майонезом, сметаной или маслом, сделать горчичный соус или использовать бальзамический.
Благодаря большому количеству ингредиентов, с которыми сочетается пекинская капуста, салаты с этим продуктом можно готовить разными, но всегда вкусными.
Еще один рецепт вкусного салата из пекинской капусты предложили на YouTube-канале «СвітАлла».
«Идеальный салат из пекинской капусты и курицы и к Праздничному столу, и к обыденному – в самый раз!», – рассказала об этом рецепте сама Алла.
По ее словам, у каждой хозяйки есть рецепт салата, который выручит в любую минуту. И у нее именно салат из пекинской капусты и копченой курочки является одним из самых любимых.
Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста 300-500г, бедро куриное копченое 200-300г, морковь 150г, грецкие орехи, зеленый лук.
Для приготовления вкусной заправки для салата из пекинской капусты понадобятся – масло 4 ст.л, соевый соус 2 ст.л., мед 1 ч.л., горчица в зернах 1 ч.л., лимонный сок 1 ст.л., соль и сахар.
Мясо курицы нарезаем соломкой или кубиками.
Зеленую часть пекинской капусты режем на маленькие квадратики. При желании капусту можно порвать.
Салат из пекинской капусты и курицы.
Морковь трем на терке для корейской моркови.
Также в салатник добавляем примерно 30 гр грецких орехов и порезанный зеленый лучок.
Вот и все, салат готов. Осталось сделать заправку.
Для этого две столовые ложки соевого соуса соединяем с четырьмя столовыми ложками масла.
«Масло должно быть нерафонированым. Добавляем соль, чайную ложку меда и чайную ложку горчицы в зернах. А также сок лимона – выдавливаем примерно столовую ложку», - рассказа лахозяйка о приготовлении вкусной заправки для салата из пекинской капусты.
Все ингредиенты хорошо размешиваем, заправляем салат и можно подавать блюдо на стол!
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