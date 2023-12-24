Салат из пекинской капусты по этому рецепту подойдет и для праздничного стола и для обыденного, но очень вкусного ужина или обеда.

Салат из пекинской капусты быстрый в приготовлении, полезный и диетический – но это зависит от других ингредиентов.

Салат из пекинской капусты можно заправить йогуртом, майонезом, сметаной или маслом, сделать горчичный соус или использовать бальзамический.

Благодаря большому количеству ингредиентов, с которыми сочетается пекинская капуста, салаты с этим продуктом можно готовить разными, но всегда вкусными.

Еще один рецепт вкусного салата из пекинской капусты предложили на YouTube-канале «СвітАлла».

«Идеальный салат из пекинской капусты и курицы и к Праздничному столу, и к обыденному – в самый раз!», – рассказала об этом рецепте сама Алла.

По ее словам, у каждой хозяйки есть рецепт салата, который выручит в любую минуту. И у нее именно салат из пекинской капусты и копченой курочки является одним из самых любимых.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста 300-500г, бедро куриное копченое 200-300г, морковь 150г, грецкие орехи, зеленый лук.

Для приготовления вкусной заправки для салата из пекинской капусты понадобятся – масло 4 ст.л, соевый соус 2 ст.л., мед 1 ч.л., горчица в зернах 1 ч.л., лимонный сок 1 ст.л., соль и сахар.

Мясо курицы нарезаем соломкой или кубиками.

Зеленую часть пекинской капусты режем на маленькие квадратики. При желании капусту можно порвать.

Салат из пекинской капусты и курицы.

Морковь трем на терке для корейской моркови.

Также в салатник добавляем примерно 30 гр грецких орехов и порезанный зеленый лучок.

Вот и все, салат готов. Осталось сделать заправку.

Для этого две столовые ложки соевого соуса соединяем с четырьмя столовыми ложками масла.

«Масло должно быть нерафонированым. Добавляем соль, чайную ложку меда и чайную ложку горчицы в зернах. А также сок лимона – выдавливаем примерно столовую ложку», - рассказа лахозяйка о приготовлении вкусной заправки для салата из пекинской капусты.

Все ингредиенты хорошо размешиваем, заправляем салат и можно подавать блюдо на стол!

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