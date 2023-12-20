Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дале рецепт блюда, прямо как из детства.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила приготовить простой и сбалансированный обед, который приносит воспоминания о детстве и материнской заботе. По словам "Мастер Шефа", такой рис с котлетами получается очень нежным и мягких.

Для котлет:

Котлеты (любые, которые предпочитаете - домашнее или покупные)

1 ст. ложка растительного масла

20 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

Веточка тимьяна

70-100 мл воды

Для риса Пилав:

2 ст. ложки оливкового масла

1 луковица, нарезанная кубиками

2 стакана длинного или круглого риса

Соль по вкусу

Овощной или куриный бульон (или вода) - 3 стакана

Для брокколи:

Брокколи, разделенная на соцветия

Вода для бланшировки

Лед для охлаждения

Инструкции:

Приготовление котлет:

Уложите котлеты в сковороду с растительным маслом и сливочным маслом на средний огонь, прожаривайте на плоской стороне. Не переворачивайте их, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте на сковороду чеснок, тимьян и воду. Прикройте крышкой и готовьте котлеты на огне выше среднего до пропаривания жидкости и мягкости котлет.

Приготовление риса Пилав:

В сотейнике разогрейте оливковое масло и обжаривайте лук до прозрачности. Добавьте рис, перемешайте, посолите.

"Мастер Шеф" Мартыновская делится, залейте горячим бульоном или водой в соотношении 1:1,5 по объему. Накройте пергаментом и крышкой. Поместите в разогретую до 180°C духовку на 18 минут.

Приготовление брокколи:

Бланшируйте брокколи в кипящей воде в течение 2 минут, затем переложите в лед для охлаждения.

Сборка блюда:

Когда котлеты готовы, но еще осталась немного жидкости, выложите на них брокколи.

Подавайте котлеты вместе с рисом Пилав и брокколи, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.

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