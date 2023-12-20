Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила приготовить простой и сбалансированный обед, который приносит воспоминания о детстве и материнской заботе. По словам "Мастер Шефа", такой рис с котлетами получается очень нежным и мягких.
Для котлет:
- Котлеты (любые, которые предпочитаете - домашнее или покупные)
- 1 ст. ложка растительного масла
- 20 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- Веточка тимьяна
- 70-100 мл воды
Для риса Пилав:
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 1 луковица, нарезанная кубиками
- 2 стакана длинного или круглого риса
- Соль по вкусу
- Овощной или куриный бульон (или вода) - 3 стакана
Для брокколи:
- Брокколи, разделенная на соцветия
- Вода для бланшировки
- Лед для охлаждения
Инструкции:
Приготовление котлет:
Уложите котлеты в сковороду с растительным маслом и сливочным маслом на средний огонь, прожаривайте на плоской стороне. Не переворачивайте их, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.
Добавьте на сковороду чеснок, тимьян и воду. Прикройте крышкой и готовьте котлеты на огне выше среднего до пропаривания жидкости и мягкости котлет.
Приготовление риса Пилав:
В сотейнике разогрейте оливковое масло и обжаривайте лук до прозрачности. Добавьте рис, перемешайте, посолите.
"Мастер Шеф" Мартыновская делится, залейте горячим бульоном или водой в соотношении 1:1,5 по объему. Накройте пергаментом и крышкой. Поместите в разогретую до 180°C духовку на 18 минут.
Приготовление брокколи:
Бланшируйте брокколи в кипящей воде в течение 2 минут, затем переложите в лед для охлаждения.
Сборка блюда:
Когда котлеты готовы, но еще осталась немного жидкости, выложите на них брокколи.
Подавайте котлеты вместе с рисом Пилав и брокколи, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.
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