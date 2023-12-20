Ольга Сумская не только известная актриса и телеведущая, но и хорошая хозяйка, знающая множество вкусных и полезных рецептов.

Ольга Сумская, когда есть время, готовит для семьи сама и иногда демонстрирует на своей странице в Инстаграм блюда, которые у нее вышли.

Так, недавно Ольга Сумская рассказала, как готовит суп с фрикадельками. Актриса отметила, что ничего не жарит, а в кипящую воду бросает мелко порезанную луковицу, пару картофелин и морковку. Туда же Ольга Сумская отправляет фрикадельки.

«К молотому мясу добавляю яйцо, специи соль», – рассказывала Ольга Сумская рецепт своего супа.

Через 10 минут Ольга Сумская советует добавить белокочанную капусту, брокколи и один порезанный помидор. Также Ольга Сумская добавляет немного сливочного масла.

«Варим еще 5 минут, выключаем плиту и добавляем в суп столовую ложку масла», – рассказывала Ольга Сумская.

Такой суп актриса советует подавать со сметаной.

«В холодное время первое должно обязательно быть в меню», - уверена Ольга Сумская.

Поэтому на столе актрисы снова первое блюдо. Телеведущая рассказала на своей странице, что приготовила зеленый борщ.

«Со щавелем», - сообщила Ольга Сумская.

Отметим, что зеленый борщ со щавелем – один из самых вкусных и полезных весенне-летних супов. Однако вместо свежих листочков щавеля можно использовать консервированное и приготовить это вкусное и полезное блюдо зимой.

Также зелёный борщ варят со шпинатом.

Зеленый борщ варят на основе бульона, который может быть мясным или овощным. Традиционные специи для борща – лавровый лист, душистый перец и соль.

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