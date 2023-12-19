Банкомат является устройством, которое часто облегчает нам жизнь и добавляет удобства в пользовании средствами, однако иногда он может заживать карту и не возвращать ее.

Неприятность с «замятием карты в банкомате может постигнуть каждого. Но решение этой проблемы существует.

Politeka сообщает, что для того, чтобы вернуть свою карту из банкомата, необходимо воспользоваться одной кнопкой - зажать ее и держать некоторое время.

Как вернуть карточку:

1. Найдите на банкомате кнопку «Отменить». Она может быть в форме красного крестика. Нажмите и удерживайте эту кнопку.

2. При удерживании кнопки вы можете услышать звуки из банкомата. Не беспокойтесь об этом и продолжайте держать кнопку.

3. Когда пройдет время, банкомат попросит вас подтвердить отмену сделки.



4. Удерживая кнопку «отменить» одной рукой, попробуйте подтвердить отмену другой.

5. После этих действий банкомат выдаст вам вашу карту. Однако не торопитесь, ведь для этого может потребоваться время.

Если этот способ не сработает, вам необходимо будет обратиться к работникам банка, или заблокировать карту с помощью мобильного приложения.





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