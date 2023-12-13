В Україні такі обмеження є у випадку, якщо знімати кошти з власного рахунку "ПриватБанк".

В Україні відсутні обмеження на суму при купівлі або продажу долара. Проте, при знятті коштів з власного рахунку діють певні обмеження. Як повідомили "ПриватБанк", у випадку значної суми покупки, клієнтам може знадобитися надати свою довідку та підтвердити легальне походження коштів, що були використані для операції.

За інформацією "ПриватБанк", операції з купівлі іноземної валюти для клієнтів не мають обмежень. Проте, якщо сума покупки перевищує 400 000 гривень (в еквіваленті), клієнт повинен представити документи, що підтверджують джерело коштів, та пройти ідентифікацію.

Щодо продажу готівкової валюти, "ПриватБанк" повідомив - клієнти можуть здійснювати операції лише на обсяг, раніше куплений у відділенні банку. У "ПриватБанк" додали, що у випадку суми покупки понад 400 000 гривень (в еквіваленті), необхідно предоставити документальне підтвердження джерела коштів і пройти ідентифікацію.

Водночас, на зняття валюти з власної доларової картки "ПриватБанк" діють певні обмеження:

В гривні – 100 тис. гривень на день.

У валюті рахунку – 100 тис. гривень (в еквіваленті) на день.

Після початку повномасштабної війни, Національний банк активно втручався на валютний ринок для збереження стійкості гривні. Його дії включали продаж доларів з метою стримування девальвації. Важливим завданням зараз є попередження подальшого ослаблення гривні.

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