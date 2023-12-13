В Украине такие ограничения есть в случае, если снимать средства со счета "ПриватБанк".

В Украине отсутствуют ограничения на сумму при покупке или продаже доллара. Однако при снятии средств с собственного счета действуют определенные ограничения. Как уведомили "ПриватБанк", в случае значительной суммы покупки, клиентам может понадобиться предоставить свою справку и подтвердить легальное происхождение средств, использованных для операции.

По информации "ПриватБанк", операции по покупке иностранной валюты для клиентов не имеют ограничений. Однако если сумма покупки превышает 400 000 гривен (в эквиваленте), клиент должен представить документы, подтверждающие источник средств, и пройти идентификацию.

В случае продаже наличной валюты,"ПриватБанк" сообщил - клиенты могут совершать операции только на объем, ранее купленный в отделении банка. В "ПриватБанк" добавили, что в случае суммы покупки более 400 000 гривен (в эквиваленте) необходимо предоставить документальное подтверждение источника средств и пройти идентификацию.

В то же время на снятие валюты с собственной долларовой карты "ПриватБанк" действуют определенные ограничения:

В гривне – 100 тыс. гривен в день.

В валюте счета – 100 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.

После начала полномасштабной войны, Национальный банк активно вмешивался в валютный рынок для сохранения устойчивости гривны. Его действия включали в себя продажу долларов с целью сдерживания девальвации. Важной задачей сейчас предупреждение дальнейшего ослабления гривны.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.