Клієнт ПриватБанку поскаржився на якість доларів, які запропонували у відділенні. Так, у фінансовій установі пропонували лише валюту старого зразка.

Клієнт "ПриватБанк" висловив своє невдоволення якістю доларових купюр, які він отримав у банку. За його словами, працівники банку називають ці банкноти "сміттям" і виражають незадоволення тим, що нічого не можуть зробити в цьому питанні. Такий відгук опублікували на сайті Мінфін.

У "ПриватБанк" стверджують, що їхні дії відповідають закону, а видача купюр попередньо перевірена, тому вони є законним засобом платежу.

Зазначено, що проблема виникла в одному з відділень "ПриватБанк" Чернігова, де запропоновані клієнтові купюри мають різний стан, включаючи пошарпані, світяться або мають штампи. Це, за словами клієнта, може створити труднощі при їхньому подальшому використанні в інших банках чи обмінниках.

Клієнт "ПриватБанк" стверджує, що вже протягом місяця не може отримати доларові депозити через якість купюр. Він закликає вирішити цю проблему та надати йому гроші, які приймуть інші банки чи обмінники.

"ПриватБанк" відзначає, що видача валюти відбувається відповідно до законодавства, а всі купюри, що видаються, є придатними для обігу, якщо вони не мають ознак підробки чи значного пошкодження. "ПриватБанк" наголошує, що клієнти не зобов'язані приймати купюри, які їм пропонують, і можуть відмовитись від їхнього прийняття, якщо стан купюр не відповідає їхнім вимогам.

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