Известно о том, что в учреждении на клиента "ПриватБанк" подали заявление в полицию.

Некоторые клиенты "ПриватБанка" сталкиваются с трудностями в использовании своих счетов или банковских карт. Новый негативный отзыв о работе "ПриватБанк" был опубликован на специализированном сайте Минфин.

В конкретном случае клиент жалуется на блокировку его карты "ПриватБанк" по ошибочному обвинению в мошенничестве.

Клиент "ПриватБанк" продал свои активы через binance и открыл ордер на сумму 50.000 гривен. Контрагент предупредил, что оплата будет от третьего лица, подозрений по поводу этой операции не возникло на тот момент, хотя он торговал с этим контрагентом впервые. Вечером этого дня мужчине заморозили карту и просили предоставить документы о происхождении средств.

Ему позвонили из департамента финансового мониторинга "ПриватБанк" и сообщили о подозрении в мошенничестве. Также известно о том, что в учреждении на клиента "ПриватБанк" подали заявление в полицию.

"Получается, что банк обвиняет меня в том, чего я не делал, обвиняет меня в мошенничестве, которое я не делал и еще заблокировал все мои карты и деньги, которые лежали на них. Работник отдела финансового мониторинга абсолютно не заинтересован в решении моего вопроса, а просто прямо говорит что я "мошенник", - добавил возмущенный клиент "ПриватБанк".

В банке попросили оплатить задолженность по кредитному лимиту, чтобы рассмотреть заявку на разблокировку карты и пересмотр дела.

"Вынужден был заплатить последние деньги, чтобы банк согласился рассмотреть дело, которое явно сфабриковано", - добавил мужчина.

В "ПриватБанк" также объяснили, что любой платеж, который производится с карты, может попасть под проверку.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.