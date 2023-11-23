За нововведеннями клієнтам "ПриватБанк", які стали жертвами шахраїв або стали свідками спроби втрати коштів, не обов'язково телефонувати.

"ПриватБанк" представив новий сервіс для своїх клієнтів, які потрапили у схеми шахрайства та в результаті втратили гроші зі своїх рахунків. Тепер про інцидент можна повідомити безпосередньо через онлайн-банкінг "Приват24".

Як повідомили у ПриватБанк, це сприятиме отриманню допомоги та може зменшити можливі збитки від шахрайства шляхом оперативного блокування.

За нововведенням клієнтам, які стали жертвами шахраїв або стали свідками спроби втрати коштів, не обов'язково телефонувати на гарячу лінію і чекати на з'єднання з оператором.

Для використання нової функції потрібно перейти в меню "Комунікації" в застосунку "Приват24", яке розташоване у верхньому правому куті головного екрану. Після цього користувач обирає розділ "Повідомити про шахрайство" та відповідає на короткий набір питань.

Так, щоб подати повідомлення про шахрайство до "Приват24", скористайтеся наступною покроковою інструкцією:

Увійдіть в застосунок "Приват24" та перейдіть в меню "Комунікації", яке розташоване в правому верхньому кутку.

Там натисніть кнопку "Повідомити про шахрайство".

Оберіть ситуацію, вкажіть необхідні дані та виберіть картку, щодо якої ви передаєте інформацію щодо шахрайства.

Вкажіть номер телефону, з якого, ймовірно, телефонували шахраї, та натисніть кнопку "Продовжити".

Опишіть ситуацію докладніше та натисніть "Продовжити".

Виконайте вказівки, які з'являться на екрані.

Цю функцію "ПриватБанк" можуть використовувати також ті, хто стикнувся з торговим шахрайством (оплата товару, але надання його не відбулося тощо), і ті, хто випадково передав свої особисті дані третім особам і тепер бажає захистити свої рахунки.

"ПриватБанк" також закликає повідомляти про фішингові сайти та підозрілі номери телефонів шахраїв, навіть якщо клієнт не став їх жертвою. В "ПриватБанк" завіряють, що це сприятиме запобіганню виведенню коштів з рахунків.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.