"ПриватБанк" представил новый сервис для своих клиентов, попавших в схемы мошенничества и в результате потерявших деньги со своих счетов. Теперь об инциденте можно сообщить непосредственно через онлайн-банкинг "Приват24".

Как сообщили в ПриватБанке, это будет способствовать получению помощи и может уменьшить возможные убытки от мошенничества путем оперативной блокировки.

ПриватБанк, банкомат

По нововведениям клиентам, которые стали жертвами мошенников или стали свидетелями попытки потери средств, не обязательно звонить по телефону горячей линии и ждать соединения с оператором.

Для использования новой функции нужно перейти в меню "Коммуникации" в приложении "Приват24", расположенном в верхнем правом углу главного экрана. После этого пользователь выбирает раздел "Сообщить о мошенничестве" и отвечает на краткий набор вопросов.

Так, чтобы подать уведомление о мошенничестве к "Приват24", воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

  • Войдите в приложение "Приват24" и перейдите в меню "Коммуникации", расположенное в правом верхнем углу.

  • Там нажмите кнопку "Сообщить о мошенничестве".

  • Выберите ситуацию, укажите необходимые данные и выберите карту, по которой вы передаете информацию о мошенничестве.

  • Укажите номер телефона, с которого, вероятно, звонили мошенники, и нажмите кнопку "Продолжить".

  • Опишите ситуацию подробнее и нажмите "Продолжить".

  • Следуйте инструкциям, которые появятся на экране.

Эта функция "ПриватБанк" могут использовать также те, кто столкнулся с торговым мошенничеством (оплата товара, но предоставление его не произошло и т.п.), и случайно передавшие свои личные данные третьим лицам и теперь желающие защитить свои счета.

"ПриватБанк" также призывает сообщать о фишинговых сайтах и ​​подозрительных номерах телефонов мошенников, даже если клиент не стал их жертвой. В"ПриватБанк" заверяют, что это будет способствовать предотвращению вывода средств со счетов.

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