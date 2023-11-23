По нововведениям клиентам "ПриватБанк", которые стали жертвами мошенников или стали свидетелями попытки потери средств, не обязательно звонить по телефону.

"ПриватБанк" представил новый сервис для своих клиентов, попавших в схемы мошенничества и в результате потерявших деньги со своих счетов. Теперь об инциденте можно сообщить непосредственно через онлайн-банкинг "Приват24".

Как сообщили в ПриватБанке, это будет способствовать получению помощи и может уменьшить возможные убытки от мошенничества путем оперативной блокировки.

По нововведениям клиентам, которые стали жертвами мошенников или стали свидетелями попытки потери средств, не обязательно звонить по телефону горячей линии и ждать соединения с оператором.

Для использования новой функции нужно перейти в меню "Коммуникации" в приложении "Приват24", расположенном в верхнем правом углу главного экрана. После этого пользователь выбирает раздел "Сообщить о мошенничестве" и отвечает на краткий набор вопросов.

Так, чтобы подать уведомление о мошенничестве к "Приват24", воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

Войдите в приложение "Приват24" и перейдите в меню "Коммуникации", расположенное в правом верхнем углу.

Там нажмите кнопку "Сообщить о мошенничестве".

Выберите ситуацию, укажите необходимые данные и выберите карту, по которой вы передаете информацию о мошенничестве.

Укажите номер телефона, с которого, вероятно, звонили мошенники, и нажмите кнопку "Продолжить".

Опишите ситуацию подробнее и нажмите "Продолжить".

Следуйте инструкциям, которые появятся на экране.

Эта функция "ПриватБанк" могут использовать также те, кто столкнулся с торговым мошенничеством (оплата товара, но предоставление его не произошло и т.п.), и случайно передавшие свои личные данные третьим лицам и теперь желающие защитить свои счета.

"ПриватБанк" также призывает сообщать о фишинговых сайтах и ​​подозрительных номерах телефонов мошенников, даже если клиент не стал их жертвой. В"ПриватБанк" заверяют, что это будет способствовать предотвращению вывода средств со счетов.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.