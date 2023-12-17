Клиент ПриватБанка пожаловался на качество долларов, предложенных в отделении. Да, в финансовом учреждении предлагали только валюту старого образца.

Клиент "ПриватБанк" выразил свое недовольство качеством долларовых купюр, полученных им в банке. По его словам, работники банка называют эти банкноты "мусором" и выражают недовольство тем, что ничего не могут поделать в этом вопросе. Такой отзыв опубликовали на сайте Минфин.

В"ПриватБанк" утверждают, что их действия соответствуют закону, а выдача купюр предварительно проверена, поэтому они являются законным средством платежа.

Указано, что проблема возникла в одном из отделений"ПриватБанк" Чернигова, где предложенные клиенту купюры имеют разное состояние, включая потрепанные, светящиеся или штампы. Это, по словам клиента, может создать затруднения при их дальнейшем использовании в других банках или обменниках.

Клиент"ПриватБанк" утверждает, что уже в течение месяца не может получить долларовые депозиты из-за качества купюр. Он призывает решить эту проблему и предоставить деньги, которые примут другие банки или обменники.

"ПриватБанк" отмечает, что выдача валюты происходит в соответствии с законодательством, а все выдаваемые купюры пригодны для обращения, если они не имеют признаков подделки или значительного повреждения. "ПриватБанк" отмечает, что клиенты не обязаны принимать купюры, которые им предлагают, и могут отказаться от их принятия, если состояние купюр не отвечает их требованиям.

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