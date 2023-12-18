Оккупантам поставлена ​​задача захватить Авдеевку до конца года, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Гетьман.

«Дедлайн был поставлен до 14 декабря. Не выполнили. И сейчас было поставлено до конца года. Людей жалеть не будут. Будут просто бросать мясные штурмы. Не важно для россиян, сколько там людей погибнет. Важно выполнить этот приказ Путина и до Нового Года захватить этот город», - отметил Гетьман в эфире «Мы-Украина».

По словам военного эксперта, враг сосредоточил там 40-тысячное войско.

«Теоретически у них есть возможность взять город, а практически – они задействовали все силы, но им ничего не удается. Им нужно еще вдвое повышать количество людей», - отметил Алексей Гетьман.

Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, общаясь с журналистами, сказал, что не может комментировать военные планы.

В частности, якобы запланированное новое контрнаступление на 2024 год.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", — сказал Валерий Залужный.

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