Оккупантам поставлена задача захватить Авдеевку до конца года, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Гетьман.
«Дедлайн был поставлен до 14 декабря. Не выполнили. И сейчас было поставлено до конца года. Людей жалеть не будут. Будут просто бросать мясные штурмы. Не важно для россиян, сколько там людей погибнет. Важно выполнить этот приказ Путина и до Нового Года захватить этот город», - отметил Гетьман в эфире «Мы-Украина».
По словам военного эксперта, враг сосредоточил там 40-тысячное войско.
«Теоретически у них есть возможность взять город, а практически – они задействовали все силы, но им ничего не удается. Им нужно еще вдвое повышать количество людей», - отметил Алексей Гетьман.
Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, общаясь с журналистами, сказал, что не может комментировать военные планы.
В частности, якобы запланированное новое контрнаступление на 2024 год.
"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", — сказал Валерий Залужный.
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