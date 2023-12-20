В отличие от нас, врагу потребуется огромное количество времени для разработки аналогичных средств ПВО.

Существует значительная вероятность того, что приобретение современного вооружения, такого как F-16 и новых зенитных ракет Patriot, предоставит нам контроль в воздухе, что имеет критическое значение для защиты ключевых городов и инфраструктуры, делится военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. У нас более высокая плотность зенитных ракетных систем и средств ПВО.

В отличие от нас, врагу потребуется огромное количество времени для разработки аналогичных средств ПВО.

"У нас есть отличная возможность выявлять слабые места противников в системе ПВО и успешно выполнять боевые задачи. При этом можно воспользоваться более доступным вариантом, внедряя элементы искусственного интеллекта, загружая программы, и устанавливая экономичные системы самонаведения.

Основной приоритет — проникнуть и выявить уязвимости в системе ПВО, затем определить цели и сосредоточиться на военных объектах", - пояснил Роман Свитан.

Он подметил, эти беспилотники могут эффективно выполнять свои задачи, атакуя обнаруженные цели без централизованного контроля.

Вокруг города Купянска, который был освобожден от оккупации в прошлом году, в настоящее время активно ведется строительство оборонных сооружений, аналогичных тем, что создаются в районе Харькова.

Военный эксперт Роман Свитан подмечает, генерал Сырский, осознавая сложности, решил не продвигаться в сторону государственной границы после освобождения Купянска, предвидя, что необходимо затратить несколько лет на укрепление обороны.

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