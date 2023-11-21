Так, военный аналитик и полковник запаса ВСУ Роман Свитан уверен, что с Россией придется воевать еще лет десять, пишет Politeka.net.

«У нас война лет десять с россией будет идти. Это не месяц или один год. Лет десять. Пока россия будет разваливаться. У нас вариантов просто нет. Да и в мире нет других вариантов, кроме как развалить россию. Иначе она же не остановится. Она потом перезагрузится. Это империя, которая расширяется», - подчеркнул Роман Свитан в эфире "Фабрика новин".

Полковник запаса ВСУ уверен, что захватить Украину Россия не сможет, но начнет угрожать другим странам.

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По словам Свитана, России для «перезарядки» хватит лет пять и после этого она пойдет войной на другие страны. Так, под угрозой окажутся страны Балтии.

«Они не успокоятся, потому что это законы жизни империи. Тем более в чистом виде авторитаризм. Ничего не успокоится, они будут дальше давить и выдавливать», - говорит Свитан, подчеркивая, что Россия не остановится.

Уберечь мир от новых войн можно только сейчас, остановив Россию в Украине.

«Нам остановить. Вопрос по времени – приходит осознание, что десять лет нам однозначно воевать», - убежден аналитик.

Эксперт также предположил, что горячую фазу войны можна закончить уже в следующем, 2024-м году, однако при условии, если будет достаточно оружия.

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