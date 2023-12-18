Российские захватчики получили приказ – им поставили задачу, выполнить которую они должны до псевдовыборов, назначенных в РФ на март.

Так, оккупанты собираются выйти на реку Оскол и форсировать ее. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Гетьман, пишет Politeka.net.

«Сейчас, может быть, там таких мясных штурмов не будет. Будут атаки… Потому что именно на Купянск у них дедлайн до 15 марта следующего года. До псевдовыборов президента РФ», - сообщил Гетьман в эфире «Мы-Украина».

Добавим, за минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины.

В частности: Волчанск, Волчанские Хутора Чугуевского района; Тополя, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района. Авиационные удары сотрясли Петропавловку Купьянского района.

В результате вражеских обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждено здание аграрного предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

Днем 17 декабря в с. Глушковка Купянского района на собственном подворье на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 1994 г.р.

«Пострадавшего с акубаротравмой и ранением обеих кистей доставили в больницу. Состояние – средней тяжести», – сообщили в Харьковской ОВА.

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В районе Авдеевки – оккупанты начали применять новую страшную тактику.

Враг лезет еще больше и пытается продвинуться – на каком направлении.

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