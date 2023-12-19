Оккупанты в данный момент продолжают использовать авиацию, но теперь с применением управляемых авиабомб.

РФ не полностью отказалась от использования авиации, а изменила тактику своих действий. По словам военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана, рф стали недоступны ближние авиационные атаки в районе Авдеевки из-за ограничений в применении контролируемых авиабомб.

"Как только ВСУ получают в свое распоряжение зенитно-ракетные комплексы определенного радиуса действия, россия следит за этими системами и создает планы атак таким образом, чтобы избежать попадания в поле зрения. Оккупанты в данный момент продолжают использовать авиацию, но теперь с применением управляемых авиабомб, которые могут корректироваться" - делится эксперт.

Он добавил, реалии нашего положения на 2024 год не позволят Украине восстановить границы 1991 года и освободить оккупированные территории. Военные действия будут продолжаться еще как минимум два года. Восточный фланг, вероятно, останется в оборонительном режиме еще более года, так как Силы обороны Украины не смогут выполнить стратегические задачи в этом направлении.

Вокруг города Купянска, который был освобожден от оккупации в прошлом году, в настоящее время активно ведется строительство оборонных сооружений, аналогичных тем, что создаются в районе Харькова.

Военный эксперт Роман Свитан подмечает, генерал Сырский, осознавая сложности, решил не продвигаться в сторону государственной границы после освобождения Купянска, предвидя, что необходимо затратить несколько лет на укрепление обороны.

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