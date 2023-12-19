Российские силы уже два года сталкиваются с этой укрепленной линией, и они пока не смогли ее преодолеть.

Вокруг города Купянска, который был освобожден от оккупации в прошлом году, в настоящее время активно ведется строительство оборонных сооружений, аналогичных тем, что создаются в районе Харькова. Военный эксперт Роман Свитан подмечает, генерал Сырский, осознавая сложности, решил не продвигаться в сторону государственной границы после освобождения Купянска, предвидя, что необходимо затратить несколько лет на укрепление обороны.

"С точки зрения военной стратегии оптимальным вариантом стало выбор местности на высоких точках или перед менее благоприятной позицией противника для создания линии обороны. Вместо того чтобы продолжать наступление в сторону россии, мы решили укрепить свои позиции. Российские силы уже два года сталкиваются с этой укрепленной линией, и они пока не смогли ее преодолеть" - делится эксперт.

Выбор этой линии обороны был обоснованным, проведены эффективные фортификационные работы, обеспечено достаточное количество артиллерийских средств, но по-прежнему требуются постоянные поставки боеприпасов.

По словам эксперта, оставшиеся и выжившие из первых волн мобилизации, стали фактически недееспособными из-за тяжелых ранений, часто лишившись конечностей. Эти выжившие воины, как правило, задают себе вопросы о цели своего участия в войне, испытывая радость лишь от того, что им удалось выжить.

"Современная российская армия представлена преимущественно большим числом плохо подготовленных военных, которые выполняют местные задачи и используются как "мясные валы" для вытеснения украинских войск.

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