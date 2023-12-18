В последнее время оккупационные войска активизировали свои атаки по всему фронту, особенно сосредотачив внимание на Купянско-Лиманском направлении. Для проведения наступательных операций российская армия активно мобилизует свои резервы, и их численность весьма значительна, делится военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас они постоянно наполняются новыми силами, при этом небольшое внимание уделяется числу погибших. Например, если в течение нескольких дней в каком-то направлении гибнет несколько сотен человек, резервы пополняются практически немедленно.

Под Авдеевкой не оставляют попытки окружить нас, держим оборону наносим врагу значительные потери, там уже это на десятки тысяч пошло с цифрами потерь только в личном составе. Ну бронетехника уже приближается к тысяче. Есть места, где просто из остатков бронетехники выстраивается целый заслон, целые поля вражеской бронетехникой. Скажу, что обстановка очень сложная. К сожалению, в самой Авдеевке, в районе промзоны, враг имел частичный успех и немного продвинулся в районе этом" - поделился эксперт.

На направлении к Бахмуту российские войска уже контролируют Хромово, а около Богдановки они стараются прорваться в сторону Часового Яра. Сложившаяся обстановка крайне трудна, и, возможно, Украине потребуется частичный отход, чтобы занять более стратегически выгодные позиции для противостояния врагу.

Военный аналитик отмечает, что еще с начала лета, во время операции в Бахмуте, обсуждалась возможность отступления украинских сил к Часовому Яру и занятия там оборонительных позиций.

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