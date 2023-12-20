У них все оборонительные меры были предприняты на других участках фронта, в основном на Запорожском направлении.

На текущий момент у нас зарегистрировано не менее трех плацдармов на левом берегу реки Днепр, один из которых расположен около села Крынки. С высокой вероятностью можно предположить, что этот плацдарм предназначен для последующих наступательных действий, высказался военный эксперт Олег Жданов о будущих планах ВСУ на передовой.

"Учитывая, что противник не ожидал наступления через реку Днепр, все оборонительные меры были предприняты на других участках фронта, в основном на Запорожском направлении. Это делает наступление на данном участке менее сложным, особенно учитывая, что оккупанты не способны быстро восстановить оборонные укрепления в зимний период.

В то же время Олешки играют ключевую роль в поставках оружия, военной техники и военнослужащих, так как через него проходит единственная дорога от Раденска. Перекрытие этого пути и отражение вражеских войск становятся критическими задачами" - поделился эксперт.

Военный аналитик отмечает, что еще с начала лета, во время операции в Бахмуте, обсуждалась возможность отступления украинских сил к Часовому Яру и занятия там оборонительных позиций.

"Этот населенный пункт расположен на высотах, и его штурм сравним с попыткой взятия крепости из долины. На данный момент, несмотря на сложности, украинские войска стараются удерживать свои позиции в районе Бахмута".

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