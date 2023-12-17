Реалии нашего положения на 2024 год не позволят Украине восстановить границы 1991 года и освободить оккупированные территории. Военные действия будут продолжаться еще как минимум два года, высказался военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Свитан подчеркнул, что выполнение первоочередной цели, такой как выход на Скадовск, Армянск и вхождение в Крым, будет зависеть от количества боеприпасов и гарантий поставок оружия в следующем году.

"Восточный фланг останется в оборонительном режиме еще более года, так как Силы обороны Украины не смогут выполнить стратегические задачи в этом направлении. Второй приоритет - выход к Токмаку в сторону Азовского побережья" - предположил эксперт о целях ВСУ на текущее время.

На направлении к Авдеевке в настоящее время наблюдается контроль со стороны врага, что является серьезной утратой, учитывая ее стратегическую важность для возможной деоккупации Донецка. Эксперт также отметил, что в течение последней осени оккупанты успешно завладели фортификационными сооружениями.

Теперь эта территория стала несостоятельной для эффективной обороны. Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в настоящее время переместились чуть западнее, в направлении самой Авдеевки.

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