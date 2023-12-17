Недавно произошла атака 40 "Шахидами", а затем в течение дня в Украину пытались бросать баллистическими ракетами и крылатыми ракетами. Были сбиты один "Кинжал" и одна крылатая ракета. Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик заявил, что путин не просто так начал упоминать село Крынки на левом берегу Херсона, указывая на значительные потери украинцев.

Однако фактически там события развиваются в пользу ВСУ, что отмечают даже российские пропагандисты.

"Там уменьшилось число россиян на тысячу в сутки. Кроме того, у россиян реальные трудности, так как, вероятно, придется отступить с левого берега из-за неизбежного разгрома российской группы" - предположил эксперт.

Он подметил, даже в сложных погодных условиях украинские бойцы, особенно на левом берегу Херсонщины, крепко удерживают свои позиции и успешно противостоят врагу, который пытается вытеснить их с занятых укрепленных точек.

"Занятие границ Херсонской области и Запорожья для россии представляется сложной задачей из-за отсутствия возможности для таких действий. Даже в течение длительного времени россии будет трудно захватить эти регионы. Тем не менее, планирование выхода к границам Луганской и Донецкой областей для россии может быть вполне реальным сценарием" - также предположил эксперт.

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