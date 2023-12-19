При этом эксперт подмечает факт того, что в рф начали говорить о необходимости мобилизации большего количества в новой волне.

По данным военного эксперта Олега Жданова, группировка российских войск на Купянско-Лиманском направлении, которую недавно оценивали в 100 тысяч человек, в настоящее время сократилась до 65 тысяч. Ситуация в зоне Синьковки и Ивановки на Купянском фронте стала нестабильной.

"Позавчера в районе Ивановки мы потеряли несколько позиций, а сегодня их вернули. Иными словами, фронт движется в обе стороны. Российские войска сталкиваются с трудностями в развитии успеха, а количество частей и подразделений на этом направлении уменьшается, поскольку россияне вынуждены перебрасывать их на Авдеевское направление" - делится эксперт.

При этом эксперт подмечает факт того, что в рф начали говорить о необходимости мобилизации не менее 170 000 человек в следующей волне. Это свидетельствует о том, что у россии отсутствует стратегический резерв.

Эксперт также напомнил, районы, которые удалось врагу захватить и потеснить силы обороны Украины на Купянском направлении, это в направлении населённого пункта Синьковка. Враг 21 раз атаковал наши позиции, там и получили частичное преимущество, но не более. На Авдеевском направлении оккупанты тоже пытались продвинуться, чтобы нас ограничить.

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