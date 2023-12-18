На направлении к Бахмуту российские войска уже контролируют Хромово, а около Богдановки они стараются прорваться в сторону Часового Яра. Сложившаяся обстановка крайне трудна, и, возможно, Украине потребуется частичный отход, чтобы занять более стратегически выгодные позиции для противостояния врагу, об этом высказался полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Военный аналитик отмечает, что еще с начала лета, во время операции в Бахмуте, обсуждалась возможность отступления украинских сил к Часовому Яру и занятия там оборонительных позиций.

"Этот населенный пункт расположен на высотах, и его штурм сравним с попыткой взятия крепости из долины. На данный момент, несмотря на сложности, украинские войска стараются удерживать свои позиции в районе Бахмута.

Аналогичная обстановка наблюдается на Авдеевском направлении, успешное удержание основной части территории Авдеевки до наступления Нового года сделает дальнейшее сопротивление более эффективным" - делится эксперт.

Важно отметить, что армии рф трудно продолжать штурмовать одно и то же место третий месяц подряд, так как это оказывает негативное воздействие на их боеспособность и ресурсы. Жданов подчеркивает, что такая стратегия ослабляет другие направления действий российских войск.

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