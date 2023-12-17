Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала быстрый рецепт перекуса для детей.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала в деталях, как приготовить вкусные и нежные блины. По словам "Мастер Шефа", такие блины идеально подходят для легкого перекуса детям и нужно минимум времени.

Ингредиенты:

1 куриное яйцо;

1 стакан молока;

Щепотка соли;

Щепотка сахара;

2 столовые ложки муки;

1 столовая ложка сливочного масла или растительного масла.

Приготовление:

В большую миску разбейте куриное яйцо.

Добавьте 2 столовые ложки молока, щепотку соли и щепотку сахара к яйцу. Перемешайте все ингредиенты венчиком до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать венчиком. Тесто должно быть густым и без комочков.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, влейте оставшееся молоко и добавьте растопленное сливочное масло или растительное масло в тесто. Перемешивайте до тех пор, пока получится однородное тесто.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте ее маслом.

Выливайте тесто на горячую сковороду, распределяя его равномерно, чтобы получить тонкие блины. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корки.

Повторяйте процесс, пока весь блинчиковый тесто не будет использовано, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Готовые блины подавайте к столу горячими. Вы можете подавать их с любимыми начинками, такими как шоколадная паста, варенье, сгущенка, отварная курочка или овощи.

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