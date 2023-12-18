В холодный период года организм начинает выявлять витаминный дефицит, что может проявиться из-за ряда определенных симптомов.

О симптомах витаминного дефицита и методах их компенсации рассказала медицинская специалист из Житомира, кардиологинь-липидологиня Светлана Гаркуша.

Важно вовремя отмечать такие признаки, как бессонница (недостаток витамина В7), выпадение волос (дефицит витаминов С, Н, B3), трещины на пятках (недостаточно А, C), тоска, депрессия (дефицит витамина B6), дерматиты (недостаточно B2, B3, B6, H), хронические простуды (дефицит витаминов группы B), повышенная уязвимость к инфекциям (недостаток A, C, B), угри, красные пятна на лице (дефицит A, B), головокружение, шум в ушах (недостаточно B2, E).

Необходимые витамины должны поступать с пищей ежедневно, поэтому ключевым является качество и разнообразие в потреблении фруктов, овощей, зелени, ягод, сухофруктов и орехов.





Лучшим источником витаминов являются свежеприготовленные блюда, основанные на капусте, моркови, свекле и тыкве. Эти овощи не только предотвращают гиповитаминоз, но и способствуют нормализации процессов пищеварения и улучшению обмена веществ. Особенно полезна квашеная капуста, положительно влияющая на микрофлору кишечника, способствуя укреплению иммунитета.

Важно не забывать о тыкве, которая богата витаминами, играя естественную роль очистителя организма и улучшителя обмена веществ. Тыквенный сок и семена тыквы также следует включать в рацион, поскольку они несут значимое полезное воздействие. А каши из овощей – это настоящее удовольствие! Интернет дарит множество интересных и даже нестандартных рецептов блюд из тыквы, которые можно приготовить для приятного удивления своих близких.

Рекомендуется употреблять красные ягоды, такие как гранат, клюкву, калину и малину вместе с косточками ежедневно, чтобы придать организму витаминами С, В и Н. Однако перед употреблением косточки следует хорошо разжевать, поскольку они могут не перевариться. Из них можно приготовить сок или морс, а также прибавлять высушенные косточки к чаю.

Опытная хозяйка всегда снабжает себя запасом зелени на зиму, замораживая ее в морозильной камере. Витаминов в листьях мороженой зелени (укропа, петрушки, рукколы, шпината) вдвое больше, чем у тепличной выращенной зимой. Зелень следует обязательно добавлять в блюда, чтобы сделать их более ароматными и вкусными.

Потребление одного киви ежедневно обеспечит организму большое количество полезных веществ. Этот фрукт содержит ряд важных витаминов: С, А, В, РР, Е, В9 (фолиевая кислота), а также такие минералы, как железо, магний, йод и другие. Киви способствует улучшению иммунной системы, что в свою очередь защищает от простуд и других заболеваний.

Мед является природным источником витаминов, микро- и макроэлементов, а также других полезных веществ, способствующих продолжительной жизни. При употреблении 50 г меда ежедневно можно обеспечить организм от оговорки гиповитаминоза и простуд, а также получить энергию на весь день.

Употребляя ежедневно 30-70 г орехов (в частности, рекомендуется выбирать горстку смеси грецких, кедровых, арахиса, миндаля, фисташек и кешью), вы сможете компенсировать дефицит витаминов А и Е, а также эффективно удовлетворить голод. Важно помнить, что орехи, кроме богатства витаминами, также являются высококалорийным продуктом.

Для обеспечения здоровья ногтей и волос, нормализации работы нервных клеток и повышения иммунитета необходим биотин, известный как витамин В7. Этот витамин производится специальными бактериями в организме и содержится в продуктах животного происхождения, особенно в печени говяжьей, куриной и свиной. Биотин способствует абсорбции фолиевой кислоты и снижает уровень глюкозы в крови.

Важно учитывать, что качественное питание содержит разнообразные витамины и полезные вещества, играет ключевую роль в поддержании организма. Однако при серьезном недостатке конкретных витаминов следует обращаться к врачу и, возможно, рассматривать прием витаминных препаратов.

Сушеные фрукты содержат разнообразные полезные витамины. Зимой из них можно приготовить ароматный компот – напиток, основанный на замоченных в воде сухофруктах. Выбор фруктов для этого напитка остается по вашему вкусу. К примеру, сушеные яблоки, груши, сливы, абрикосы, земляники, вишню, изюм, финики, инжир. Эти сушеные фрукты также можно добавлять к йогуртам, кашам или потреблять в натуральном виде.

Приготовленный травяной чай, включающий мяту, липу, мелиссу, листья малины, земляники и ромашку, не только придаст энергии и приятному самочувствию, но и компенсирует витаминный дефицит. Использование имбиря, корицы или гвоздики придаст полезным свойствам травяному чаю.

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