В некоторых районах на Донбассе оккупанты до сих пор не смогли прорвать первую линию обороны.

Роман Свитан, полковник ВСУ в отставке и военный аналитик заявил, что первостепенной целью России является аннексия Крыма, а также Донецкой и Луганской областей. Возможным вариантом развития событий может быть выход российских войск к границам этих областей.

Тем не менее, эксперт сомневается, что россия признает, что ее военнослужащие находятся там из-за вторжения, а украинцы - чтобы защитить территории.

"Занятие границ Херсонской области и Запорожья для россии представляется сложной задачей из-за отсутствия возможности для таких действий. Даже в течение длительного времени россии будет трудно захватить эти регионы. Тем не менее, планирование выхода к границам Луганской и Донецкой областей для россии может быть вполне реальным сценарием" - предположил эксперт.

При этом полковник также отмечает, что в некоторых районах на Донбассе оккупанты до сих пор не смогли прорвать первую линию обороны, указывая на то, что украинская оборонительная линия остается стабильной, имея две последующие линии за ней.

"Современная российская армия представлена преимущественно большим числом плохо подготовленных военных, которые выполняют местные задачи и используются как "мясные валы" для вытеснения украинских войск. Российская оборона сохраняет определенные возможности поражения, несмотря на отсутствие введенных санкций и механизмов для их исключения" - также делится эксперт.

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