У Оли Поляковой есть любимые рецепты, которыми она иногда делится со своими поклонниками.
Так, Оля Полякова знает, как приготовить самые диетические оладьи, что нужно добавить в тесто для идеальной пиццы, чем порадовать родных на завтрак.
Также Оля Полякова знает секреты вкусных блюд из многих стран мира. В частности, очень популярного итальянского блюда – ризотто.
Полякова любит готовить ризото с грибами. Певица в своем YouTube-канале признавалась, что всегда готовит это блюдо, когда есть белые грибы.
Ризотто с грибами.
Итак ингредиенты для ризотто с грибами по рецепту Оли Поляковой нужны следующие: белые грибы – 500 г, рис – 300 г, куриный, телячий, или овощной бульон, чеснок, розмарин, пармезан – 30 г, сливочное масло – 30 г, соль, перец и белое вино.
Отметим, что готовить ризотто можно не только со свежими белыми грибами, но и с замороженными или сушеными.
Также для ризотто с грибами подойдут лисички или сморчки. Конечно, готовят ризотто и со свежими шампиньонами.
Рис для ризотто требуется сорта арборио, карнароли, бальдо и виалоне нано. Полякова выбрала арборио.
Сначала Оля Полякова советует нарезать грибы большими кусочками, далее нарезаем два крупных зубчика чеснока.
Следующий шаг – нагрейте сковороду, налейте оливковое масло, положите в нее чеснок и веточку розмарина. Когда чеснок поджарится, Оля Полякова добавляет грибы. Веточку розмарина нужно вытащить.
Высыпьте рис в сковороду с грибами и чесноком и перемешайте до прозрачности.
Ризотто с грибами.
Следующий шаг по рецепту Оли Поляковой – налейте примерно 100 мл белого вина и выпарите его.
Когда алкоголь испарится, необходимо налить примерно полтора черпака горячего бульона. Добавляйте бульон и помешивайте, пока рис не приготовится.
Пармезан нужно натереть и добавить к ризотто.
Заключительный штрих в приготовлении ризотто с грибами – добавьте немного холодного сливочного масла.
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