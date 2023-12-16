Оля Полякова, не смотря на то, что следит за фигурой, любит вкусно поесть и порадовать родных домашними блюдами.

У Оли Поляковой есть любимые рецепты, которыми она иногда делится со своими поклонниками.

Так, Оля Полякова знает, как приготовить самые диетические оладьи, что нужно добавить в тесто для идеальной пиццы, чем порадовать родных на завтрак.

Также Оля Полякова знает секреты вкусных блюд из многих стран мира. В частности, очень популярного итальянского блюда – ризотто.

Полякова любит готовить ризото с грибами. Певица в своем YouTube-канале признавалась, что всегда готовит это блюдо, когда есть белые грибы.

Ризотто с грибами.

Итак ингредиенты для ризотто с грибами по рецепту Оли Поляковой нужны следующие: белые грибы – 500 г, рис – 300 г, куриный, телячий, или овощной бульон, чеснок, розмарин, пармезан – 30 г, сливочное масло – 30 г, соль, перец и белое вино.

Отметим, что готовить ризотто можно не только со свежими белыми грибами, но и с замороженными или сушеными.

Также для ризотто с грибами подойдут лисички или сморчки. Конечно, готовят ризотто и со свежими шампиньонами.

Рис для ризотто требуется сорта арборио, карнароли, бальдо и виалоне нано. Полякова выбрала арборио.

Сначала Оля Полякова советует нарезать грибы большими кусочками, далее нарезаем два крупных зубчика чеснока.

Следующий шаг – нагрейте сковороду, налейте оливковое масло, положите в нее чеснок и веточку розмарина. Когда чеснок поджарится, Оля Полякова добавляет грибы. Веточку розмарина нужно вытащить.

Высыпьте рис в сковороду с грибами и чесноком и перемешайте до прозрачности.

Ризотто с грибами.

Следующий шаг по рецепту Оли Поляковой – налейте примерно 100 мл белого вина и выпарите его.

Когда алкоголь испарится, необходимо налить примерно полтора черпака горячего бульона. Добавляйте бульон и помешивайте, пока рис не приготовится.

Пармезан нужно натереть и добавить к ризотто.

Заключительный штрих в приготовлении ризотто с грибами – добавьте немного холодного сливочного масла.

Последние новости Украины:

"Всегда на нашем столе": секреты идеального завтрака Русланы Лыжичко.

Борщ шикарный - Юлия Санина рассказала рецепт, которым покорила своего мужа.

Невероятные вкусные и нежные - Оля Полякова дала роскошный диетический рецепт на завтрак.